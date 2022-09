Zien: Jason Momoa zet gigantische tatoeage op hoofd

Sterren

Filmster Zac Efron was ’bijna dood’ na struikeling over sok

Zac Efron was naar eigen zeggen „bijna dood” toen hij een paar jaar geleden zijn kaak brak tijdens een ongeluk. „Het was grappig. Het was vervelend. Ik was bijna dood, maar het gaat goed”, zegt de acteur, die struikelde over een sok en tegen een stenen fontein aanviel, in het Amerikaanse blad Men’s ...