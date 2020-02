Gordon en Patty gaan dagelijkse talkshow presenteren

Gordon & Patty is vanaf 6 april om 18.00 uur te zien bij SBS6. Op vrijdag presenteert het duo de show samen, op de overige werkdagen doet Gordon of Patty de presentatie alleen.

Elke dag staat er een maatschappelijk relevant onderwerp centraal: Wat doe je als je onder de armoedegrens moet leven? En mag je vreemdgaan als je partner nooit meer seks wil? Het kan ook gaan over wat te doen als je kind transgender is of over de invloed van social media op het gezinsleven.

Experts

In de studio zijn ook experts aanwezig, zoals psychologen, advocaten en artsen. Het publiek mag meediscussiëren over het onderwerp. Gordon en Patty gebruiken voor dit programma hun levenservaring om bepaalde zaken te relativeren. Patty: „Uiteindelijk leven we allemaal in dezelfde maatschappij en hebben we te maken met dezelfde problemen. Met dit programma stellen we dit soort alledaagse problemen aan de kaak.”

Gordon is tot in de puntjes voorbereid: „Ik ben hier al jaren mee bezig en ben afgelopen zomer zelfs afgereisd naar Los Angeles, om daar mee te kijken met talkshowhost Dr. Phil. Ik kijk ernaar uit om met dit programma mensen te kunnen helpen.”

De opnames van Gordon & Patty starten op 27 maart.