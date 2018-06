Bertie en Esther wonen samen

"De weg is vrij, we hebben alle obstakels overwonnen en nu is het dan zover: we gaan beginnen aan ons leven samen!", vertelt Esther op de website van Boer Zoekt Vrouw.

Vanuit Noord-Holland heeft ze zelfs haar dieren al meegenomen naar de boerderij van Bertie. "Mijn paard Essie is alweer helemaal gewend. Ze staat lekker in haar stalletje, alsof ze gewoon thuis is."

Esther heeft een goed gevoel over de toekomst. "Bertie en ik hebben heel veel zin in de toekomst, en kunnen niet wachten om elke dag samen te zijn!"