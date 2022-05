’Meghan haatte iedere seconde in Australië’

Vol enthousiasme werden Harry en Meghan tijdens hun reis ontvangen en het koppel maakte zelfs van de ogenschijnlijk gelukkige gelegenheid gebruik om het blijde nieuws te delen dat Meghan in verwachting was van hun eerste kindje. Maar achter haar glimlach en glinsterende bruine ogen zou volgens Tina Brown heel wat onbegrip schuil zijn gegaan. In haar nieuwe boek, The Palace Papers, schrijft ze dat Meghan de hele reis als zinloos zou hebben ervaren.

„Ze begreep niet waarom alles op die manier was vastgelegd. In plaats van opgetogen te zijn toen duizenden mensen kwamen opdagen om hen te zien, vroeg zij zich alleen maar af wat het doel daarvan was. Ze begreep het niet”, tekent Brown op uit de mond van een paleismedewerker. „Ze begreep helemaal niet van de representatieve rol van de Britse monarchie en de daarbij horende traditionele agenda.”

Brown gaat zelfs zo ver door te stellen dat Meghan niet alleen de reis zelf nutteloos vond, maar ook de fans die naar hun toe waren gesneld maar raar vond. Ze zou bovendien de opkomst van deze mensen verkeerd hebben begrepen, omdat ze zou hebben verondersteld dat ze daar waren omdat ze fan zouden van de Sussexes, terwijl volgens Brown aannemelijker is dat ze aanwezig waren om hun bewondering voor de gehele koninklijke familie uit te spreken.

De focus van hun reis naar Australië lag op de Invictus Games, die dat jaar in Sydney werden gehouden. Het koppel bezocht daarnaast meerder locaties in onder meer Melbourne en Dubbo. Aansluitend gingen ze naar Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji.