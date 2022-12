Jackass-ster Bam Margera hersteld van zware longontsteking

De 43-jarige Amerikaan heeft op Instagram een foto geplaatst waarop te zien is dat hij weer buiten staat. Hij maakt direct van de gelegenheid gebruik om zijn volgers en familie en vrienden te bedanken voor hun liefde en steun van de afgelopen tijd.

Vorige week werd bekend dat Margera in een ziekenhuis in San Diego was opgenomen, waar ook nog bleek dat hij corona had. Volgens Amerikaanse media lag de acteur zelfs een tijdje aan de beademing.