Yes-R slaat nieuwe weg in

Tokyo Drift is de eerste release in een nieuwe samenwerking met Sony Music Entertainment. Recent tekende Yes-R met zijn label Yes-R Records daar een sales- en distributieovereenkomst voor meerdere jaren. De samenwerking met Sony ziet Yes-R als beloning voor zijn harde werk aan zijn eigen onafhankelijke label, Yes-R Records. De ’trippy’ video werd geschoten door IAMDNZL.

Naast een drukke promotionele agenda is Yes-R de komende periode volop in het land te zien en werkt hij druk in zijn studio met producers Tommy Lee en ISSY aan zijn, begin 2020, te verschijnen EP.