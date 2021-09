Frank: ’Hopelijk maakt Rogier met zijn nieuwe liefde iets van zijn leven!’

Entertainment

Matthijs van Nieuwkerk in tranen: ’Dit was niet de bedoeling’

Het is een beeld dat we niet vaker zagen: Matthijs van Nieuwkerk die zijn emoties de vrije loop laat. Voor zijn nieuwe NPO-programma CHANSONS! bezoekt de presentator samen met Rob Kemps het graf van zijn grote held Charles Aznavour, waarna Matthijs in huilen uitbarst. „Het overviel me, moet ik eerli...