Vaccinaties breken vriendschappen Jennifer Aniston op

„Er is nog steeds een grote groep anti-vaxxers of mensen die gewoon niet naar simpele, wetenschappelijke feiten willen luisteren. Het is een schande. Het is heel vervelend om mensen uit je leven te moeten schrappen omdat ze geen vaccin willen hebben. Maar in mijn ogen is het je morele plicht om die prik te nemen, niet alleen voor jezelf, maar nog meer om anderen te helpen”, aldus Jennifer.

Ze vervolgt: „Niet iedereen zit in een omgeving, zowel privé als professioneel, waar je dagelijks getest kan worden. En ja, iedereen heeft recht op zijn of haar eigen mening maar naar mijn idee worden veel meningen gevormd uit angst en opgedrongen door propaganda.”

De Friends-actrice heeft zich vanaf het begin van de pandemie als supporter van de Amerikaanse viroloog Dr. Anthony Fauci uitgesproken en gebruikte haar sociale media platform om mensen aan te sporen mondkapjes te dragen, afstand te houden en het vaccin te halen. „Ik snap überhaupt niet waarom mensen zo moeilijk doen over het dragen van een mondkapje. Het is niet zo dat je dat ding de hele dag op hebt, thuis heb je nergens last van. Dus hoe moeilijk is het om voor dat ene kwartiertje dat je in de supermarkt bent even je kapje op te doen? Echt, ik heb geen geduld meer voor deze mensen.”