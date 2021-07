Madonna haalt uit fel uit naar rapper DaBaby: ’Ken je feiten’

„Als je hatelijke opmerkingen gaat maken richting de lgbtq+ gemeenschap over hiv/aids, ken dan tenminste je feiten. Na decennia van wetenschappelijk onderzoek zijn er levensreddende medicijnen voor kinderen die geboren worden met hiv, voor mensen die hiv krijgen via een bloedtransfusie, vuile naalden of via uitwisseling van lichaamssappen. Deze nieuwe antiretrovirale middelen kunnen personen met aids levend houden voor de rest van hun leven! Aids krijg je niet door naast iemand te staan en de tijden dat iemand binnen twee of drie weken aan aids overlijdt zijn gelukkig voorbij. Ik wil het lichtje van mijn mobiele telefoon laten schijnen voor jouw onwetendheid”, aldus Madonna.

Ze vervolgt: „En nog even over de seksistische opmerkingen die je maakte over vrouwen en hun vagina’s die naar water moeten ruiken: op deze manier moedig je alleen maar meer discriminatie richting vrouwen aan die dagelijks vechten tegen onderdrukking van de man. Mensen zoals jij vormen de reden dat we nog steeds in een wereld leven die wordt verdeeld door angst. Alle mensen moeten behandeld worden met respect en waardigheid, ongeacht hun ras, gender, seksuele voorkeur of geloof. AMEN.”

DaBaby vroeg tijdens zijn show in Miami alle aanwezigen om het lichtje van hun mobiele telefoon aan te doen behalve homo’s ’die seks hebben in parkeergarages’ of degenen die seropositief zijn. Ook beweerde hij dat mensen met hiv ’binnen twee of drie weken sterven’. Later bood hij gedeeltelijk zijn excuses aan via een tweet. „Iedereen die is getroffen door hiv/aids, jullie hebben het recht om boos op me te zijn want wat ik zei was ongevoelig ook al was het niet mijn bedoeling om iemand te beledigen. Dus mijn excuses daarvoor.”

De lgbtq+ gemeenschap is hij echter niets verschuldigd, vindt hij. „Ik val jullie helemaal niet aan, doe wat je wil. Jullie zaken zijn jullie zaken.”