Ronnie Flex laat kwetsbare kant zien in nieuwe docu

Regisseur Sacha Vermeulen volgde Ronnie Flex in een zeer bewogen jaar. Hij won de Popprijs, had miljoenen streams en speelde op alle grote festivals. Aan de andere kant worstelde hij met het vaderschap, de druk om een nieuw album te maken en andere onzekerheden.

„Ronnie heeft een bijzondere binnenwereld en struggelt met onzekerheden die veel jongeren van zijn generatie zullen herkennen”, aldus Vermeulen. „Mede daarom is zijn oprechtheid hartverwarmend en bovenal noodzakelijk. De docu is een classic coming of age-verhaal.”

3Doc: De vlucht van Ronnie is zaterdag 7 maart om 22.05 te zien op NPO 3.