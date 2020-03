Recensie ’Citizens of Boomtown’

In het jaar van de Rat (volgens de Chinese astrologie) is er na ruim 35 jaar eindelijk weer eens een nieuw album van The Boomtown Rats, de groep van Live Aid en Live 8-organisator Bob Geldof, als band vooral bekend van de klassieker I don’t like Mondays. De eerste single van de nieuwe plaat verscheen begin dit jaar al en het warmbloedige Trash glam baby gaf verrekte veel zin in Citizens of Boomtown. In z’n geheel is die alleen toch iets minder briljant dan waar wellicht op gehoopt was.