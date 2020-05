Justitie wil Vlaamse tv-maker Bart de Pauw vervolgen

De Pauw kwam begin november 2017 in opspraak nadat enkele vrouwen die met hem hadden gewerkt hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Justitie verdenkt hem van aanranding.

De advocaat van De Pauw reageert positief op het nieuws dat er mogelijk een rechtszaak komt. „Nu komt er eindelijk een proces waarbij de debatten in alle openheid zullen worden gevoerd”, zegt hij. „We hebben bijna drie jaar lang geen commentaar gegeven in de media en krijgen nu de kans om ons te verweren. We zullen de debatten voeren in de rechtbank en daar duiden wat er eventueel gebeurd is. Door het proces in de openbaarheid te voeren zal de waarheid aan het licht komen. Wij zijn er klaar voor.”

Ook De Pauw geeft, via zijn advocaat, een reactie: „Voor het eerst zal ik context kunnen geven bij al die aantijgingen. Ik zal mijn verantwoordelijkheid nemen als zou blijken dat ik ergens in de fout ben gegaan, maar ik zal mij tot het uiterste verweren waar er gelogen is of waar ik ten onrechte in een slecht daglicht ben gesteld”, zo laat hij weten. „Anoniem kan er veel verteld worden, maar straks in de rechtszaal zullen al die burgerlijke partijen hun aantijgingen persoonlijk moeten komen uitleggen en worden hun verklaringen controleerbaar.”

De Pauw presenteerde de populaire quiz Twee tot de zesde macht. De VRT besloot direct de samenwerking, die dertig jaar geduurd had, op te schorten toen hij in opspraak kwam. Ook zette De Pauws eigen productiehuis hem aan de kant.