700 uur gewerkt aan jurk Beyoncé: sterren houden van de creaties van Iris van Herpen

Door Charlie van Elswijk Kopieer naar clipboard

Beyoncé liep zaterdagavond het podium in de Johan Cruijff ArenA op in een strakke zilveren mini-jurk. Dit is een creatie ontworpen door niemand minder dan Iris van Herpen, een mode-ontwerpster van Hollandse bodem. Maar Beyoncé is zeker niet de enige grote naam die rondloopt in haar ontwerpen.