Dj Ryan Marciano verwelkomt derde kind: ’We debatteren nog over de naam’

Video

Wendy van Dijk verbijsterd door gênante dateblunder

In het programma Cupido Ofzo begeleiden Wendy van Dijk en Leonie ter Braak mensen met een beperking tijdens het daten. Als de presentatrices met elkaar in gesprek gaan over hun date-ervaringen, vertelt Leonie een gênant verhaal. Cupido Ofzo is maandag om 21:30 uur te zien op SBS6.