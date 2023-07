Billie Eilish: ’Gemengde gevoelens bij dingen op podium gooien’

„Ik word letterlijk al zes jaar lang op het podium met dingen bekogeld, dus ik weet niet waarom dit nu opeens nieuws is”, aldus de zangeres die samen met haar broer Finneas werd geïnterviewd. „Mensen worden gewoon enthousiast, maar het kan wel gevaarlijk zijn. Ik heb er gemengde gevoelens over, want als je daar staat is het wel klote. Maar het wordt met goede bedoelingen gedaan, ze proberen je gewoon iets te geven, maar je bent in een kwetsbare positie.”

Fans gooien bijvoorbeeld telefoons op het podium in de hoop dat de artiest er een foto mee maakt. Ook werden in het verleden dingen als bloemen en kipnuggets op het podium gegooid. Finneas richtte zich na de uitlatingen van zijn zus tot de camera en had een duidelijke boodschap voor de kijkers. „Doe het gewoon niet. We snappen het, maar doe het niet”, waarna Billie besloot met: „Gooi geen dingen op het podium, maar we houden wel van jullie! Het is erg lief.”

