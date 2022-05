Acteur Bill Murray na beschuldigingen ongepast gedrag: ’Was grappig bedoeld’

De 71-jarige acteur gaf toe dat zijn gedrag heeft geleid tot het stopzetten van de opnames van de film Being Mortal. Volgens Murray had hij een „meningsverschil” met een vrouw waar hij mee werkte. „Ik deed iets waarvan ik dacht dat het grappig was, maar zo werd het niet opgevat.” Naar eigen zeggen is de Ghostbusters-ster nu in gesprek met de vrouw om het probleem op te lossen.

Murray hoopt dat ze er snel uit kunnen komen, zodat de opnames van de film verder kunnen gaan. Al houdt hij daarbij wel rekening met dat het niet meer goed komt. „We zijn allebei professionals, houden van elkaars werk en houden, denk ik, ook van elkaar. Maar als we niet meer met elkaar kunnen opschieten en elkaar niet langer vertrouwen, dan heeft het ook niet veel zin om samen verder te werken aan de film.”

Vorige maand werd bekend dat werd gestopt met draaien van de film Being Mortal vanwege klachten over ongepast gedrag van Murray. Ingewijden vertelden tegen de New York Post dat het zou gaan om handtastelijkheden. Vrouwen zouden hebben geklaagd dat de acteur hen vaak aanraakte.