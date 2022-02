Rapper Lil Kleine wacht op beslissing hoger beroep

Amsterdam - UPDATE - Rapper Lil Kleine is in afwachting van de beslissing over het hoger beroep tegen zijn vrijlating. Hij kwam maandag rond het middaguur samen met zijn advocaat Nienke Hoogervorst naar de rechtbank in Amsterdam. De zitting was aan het begin van de middag afgelopen. Het is nog niet duidelijk wanneer de uitspraak volgt. Dat kan maandagmiddag zijn, maar mogelijk wordt het dinsdag.