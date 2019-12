Twitter spreekt schande van met geld strooiende rapper

In een video op Twitter is te zien hoe de 22-jarige Blueface op een auto staat terwijl hij dollar-briefjes in de lucht gooit.

Om de rapper heen stort een groep mensen zich op het geld, wat voor chaotische en tegelijkertijd tragische beelden zorgt. Twitteraars reageren geshockt op de video en noemen het gedrag van de Amerikaan ’smerig’ en ’mensonterend’. Vooral omdat het erop lijkt dat het met name daklozen en armen zijn die het geld van de straat rapen en over elkaar heen vallen.

Bijna een jaar geleden kwam Blueface ook al negatief in het nieuws, toen hij werd gearresteerd voor wapenbezit. Agenten liepen in februari van dit jaar op een groep rappers af die zich in het centrum van LA hadden verzameld. De politie vreesde dat de mannen, die grote hoeveelheden contant geld bij zich hadden en behangen waren met sieraden, een gemakkelijk doelwit zouden vormen voor rivaliserende bendes op rooftocht.

Bekijk ook: Blueface draagt geladen wapen bij arrestatie

De rappers, onder wie Blueface, sloegen op de vlucht voor de politie, waarna enkelen van hen hun wapens weggooiden terwijl ze zich uit de voeten maakten. Blueface, die afgelopen jaar definitief doorbrak met zijn track Thotiana, en twee anderen werden aangehouden. Agenten ontdekten later dat hun wapens waren geladen.