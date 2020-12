Matthew McConaughey neemt het op voor Trump-stemmers

„Toen Trump vier jaar geleden werd gekozen, zaten veel mensen in mijn industrie ook een tijdlang in de ontkenningsfase”, aldus Matthew. „Nu lijkt het erop dat Biden onze nieuwe man is en zit rechts in diezelfde ontkenning. En dat snap ik, want ze krijgen fake news voorgeschoteld. Heel veel mensen weten niet meer wat ze moeten geloven, dus houden ze hier zo lang mogelijk aan vast.”

Op de vraag van Russell of Matthew merkt dat er in Hollywood wordt neergekeken op ’de gewone hardwerkende man’, antwoordt de Oscarwinnaar bevestigend. „Daar wordt heel achteloos mee omgegaan, zo van: ’oh, die zijn zo dom, ze stemmen voor Brexit, ze stemmen voor Trump’. Ik hou er niet van om dat te horen. Het is neerbuigend, betuttelend en arrogant om zo om te gaan met de andere vijftig procent.”