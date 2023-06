Jordaanse kroonprins getrouwd met Rajwa Khalid Al Saif

Ⓒ ANP/HH

De Jordaanse kroonprins Hoessein is in het huwelijk getreden met Rajwa Khalid Al Saif. Dat gebeurde tijdens een korte ceremonie in het Zahran-paleis in Amman, waarbij het huwelijkscontract werd ondertekend en ringen werden uitgewisseld.