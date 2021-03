Voetballer Ryan Babel lanceert nieuwe single

„Muziek voelde als de meest natuurlijke vorm om mijn verhaal te vertellen”, laat Babel weten. Zijn idee voor een album kwam nadat hem werd gevraagd een autobiografie te schrijven tijdens de eerste lockdown, vorig jaar. Maar in plaats van een boek, wilde de speler van het Turkse Galatasaray het met muziek doen.

„Daarom deel ik verschillende periodes van mijn leven en carrière op de acht tracks die samen mijn debuutalbum vormen”, vertelt de voetballer, die het shirt droeg van onder meer Ajax, Liverpool, Hoffenheim en Besiktas en twee keer met het Nederlands elftal op het WK stond.

Eyeopener

In zijn eerste periode bij Ajax, in 2005, maakte Babel onder de naam Rio al zijn rapdebuut in het nummer 1-2tje – te horen op het Lange Frans & Baas B-album Het land van. Met het nummer EeyEeyo scoorde hij in 2008 met Darryl, Ali B en Soumia zelfs een hit.

Maar de muziek van zijn debuutalbum is volgens hem alsnog een grote verrassing voor velen. „Het zal sowieso een eyeopener zijn voor degenen die mij alleen kennen van mijn voetbalcarrière”, aldus B tot de A tot de B-E-L.