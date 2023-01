Jay-Jay Boske wordt vader: ’Ongelofelijk trots’

„Vanaf nu met z'n drieën op vakantie! Wat zijn we ongelofelijk trots en verliefd 💕”, schrijft Jay-Jay die momenteel samen met Sophie op Bali is. Wie de video bekijkt die hij deelt, ontdekt ook al snel wat het geslacht van het kindje is. Zo is te zien dat Sophie een echo krijgt en zwanger is van een meisje.

Jay-Jay en Sophie hebben al bijna twee jaar een relatie. Sophie is fotograaf.