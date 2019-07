Ook oud-manager R. Kelly aangeklaagd

De 52-jarige zanger wordt verdacht van dertien strafbare feiten, waaronder mensenhandel voor seksuele doeleinden, ontucht met een minderjarig kind en het hebben van kinderporno. Zijn oud-manager en zijn voormalige medewerker Milton ’June’ Brown zouden Kelly hebben geholpen aan kinderporno te komen. Daarnaast worden de mannen ervan verdacht in 2008 getuigen onder druk te hebben gezet. Later vrijdag worden waarschijnlijk meer details over de tenlastelegging vrijgegeven, als Kelly is overgebracht naar New York.

Robert Kelly werd donderdagavond rond 19.00 uur lokale tijd in de kraag gevat terwijl hij zijn hond aan het uitlaten was. Hij is aangehouden door de New Yorkse politie en Homeland Security Investigations. Volgens de Chicago Sun-Times lopen er nog meer onderzoeken naar Kelly. Zo zouden ook de FBI en de Amerikaanse belastingdienst IRS zijn handel en wandel onder de loep nemen.

Borgtocht

Kelly wordt al decennia in verband gebracht met seksueel misbruik. In 2008 werd de zanger wegens onvoldoende bewijs vrijgesproken van veertien aanklachten wegens kinderporno. In februari van dit jaar kwam het verhaal naar buiten dat destijds getuigen zijn bewerkt. In diezelfde maand werd de docureeks Surviving R. Kelly uitgezonden, waarin zo’n vijftig mensen aan het woord komen over de vermeende sekspraktijken van de muzikant.

De zanger was op borgtocht vrij nadat hij in februari werd aangeklaagd voor het seksueel misbruiken van vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen.