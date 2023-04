Komiek Barry Humphries (89), bedenker Dame Edna, overleden

Woensdag werd bekend dat de komiek werd opgenomen in het ziekenhuis. Australische media meldden dat Humphries met complicaties kampte na een heupoperatie. Die operatie was nodig na een val in februari.

De Australiër bedacht Edna Everage in 1955 en veroverde daar de hele wereld mee. In 1974 kende Edna zichzelf de titel ’Dame’ toe. Kopstukken uit alle geledingen van de samenleving waren graag te gast in de talkshows van de Dame. Daarnaast sprak de acteur de stemmen in voor veel animatiefilms. Zo was hij de vegetarische haai Bruce in de Pixar-klassieker Finding Nemo uit 2003.

Dame Edna met Charles en Camilla tijdens de Royal Variety Show.

Australische premier

Vakgenoten reageren bedroefd op het nieuws van het overlijden van Barry Humphries en roemen het talent van de performer. De Australische premier Anthony Albanese heeft via sociale media zijn waardering uitgesproken voor de „absoluut unieke” komiek en diens „scala aan personages.” „Maar de helderste ster was altijd Barry zelf”, aldus Albanese. „Moge hij in vrede rusten.”