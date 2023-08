Justin Timberlake, Nelly Furtado en Timbaland werken 16 jaar na wereldhit opnieuw samen

Timbaland maakte het nieuws bekend met een filmpje op zijn sociale media. Hoe het nummer heet, is nog geheim, maar wel zeker is dat de single deel uitmaakt van de nieuwe plaat van Timbaland. Het wordt het eerste album sinds 2009 voor de producer die eerder ook hits scoorde met Katy Perry en OneRepublic. Timbaland werkt ook mee aan het zesde album van Justin Timberlake. Voor Nelly Furtado wordt het pas haar tweede single in vijf jaar, nadat ze afgelopen juni solo een plaat lanceerde.

Give it to me verscheen in 2007 en werd in de VS een gigantische nummer 1-hit met zo’n 2 miljard streams.