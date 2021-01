Maker van The Office hint op reünie

„Ik denk dat er een grotere kans is nu de show weer op Peacock (een streamingdienst van NBCUniversal, red.) staat, maar er zijn nog geen concrete plannen nu”, vertelt Daniels. Een tijd stonden de afleveringen op Netflix, ’maar het lijkt erop dat mensen er nu wel meer voor open staan.’

The Office was van 2005 tot 2013 op televisie te zien. De serie, gebaseerd op de Britse variant die van 2001 tot 2003 werd uitgezonden, was en is nog steeds erg populair. Zowel de Britse als de Amerikaanse variant werd geschreven door onder meer komiek Ricky Gervais, die nu ook een hit heeft met zijn serie After Life.