Kris Kross Amsterdam houdt Mariah Carey van nummer 1

Dat All I Want For Christmas de nummer 1-positie niet heeft weten te bemachtigen is opvallend. Vorig jaar voerde ze al twee weken voor de kerstdagen de lijst al aan met de single uit 1994. De hoogste regionen zijn zo rond de feestdagen overigens wel bekend terrein voor de Amerikaanse zangeres; de single heeft nu in zeven verschillende jaren de top 3 gehaald in Nederland.

MEAU houdt zich ook redelijk staande in het kerstgeweld van deze week in de Single Top 100. De Nederlandse zangeres zakt met Dat Heb Jij Gedaan weliswaar van de tweede naar de derde plaats, maar behoudt daarmee haar plekje in de top 3 van de hitlijst. Ze staat daar nu 11 weken in, waarvan een week op nummer 1.

Andere kersthits in de top 10 zijn Wham! met Last Christmas op de vierde plek, Santa Tell Me van Ariana Grande op 8 en It’s Beginning To Look A Lot like Christmas van Michael Bublé op 10.