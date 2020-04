Robbie Williams over vermeende corona: ’Angstig, moe en lusteloos’

„Ik zat in quarantaine in een Airbnb en begon me zorgen te maken over eten, over het opraken van mijn medicijnen, mijn gezin. Ik was een paar dagen erg angstig”, aldus Robbie tegenover The Sun. „Ik voelde me ook moe en lusteloos en ik overtuigde mezelf ervan dat ik het coronavirus had.”

De symptomen verdwenen echter snel weer en vorige week kon hij zijn kinderen en vrouw Ayda na drie weken weer in de armen sluiten. Ayda deelde het moment op Instagram. In de video is te zien dat dochter Teddy en zoon Charlton blij op hun vader afrenden.

Robbie was uit voorzorg in zelfquarantaine gegaan nadat hij terugkeerde van een reis naar Australië.