Expeditie Robinson: Boerin Annemiek breekt

’Durven ongenuanceerde toetsenbordridders face-to-face ook hun mening te geven?’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws of het dagelijks leven. Dit keer over de ongenuanceerdheid van online reacties op teksten waarin mensen zich van hun kwetsbare kant laten zien. ’Ik zou zo graag eens face-to-face in gesprek gaan met zogenaamde toetsenbordridders.’