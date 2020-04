’Om jaloezie te voorkomen had Joe Exotic altijd trio’s’

Louis Theroux (49), ontmoette Joe Exotic al in 2011 toen hij zijn eigen documentaire maakte: America’s Most Dangerous Pets. Hij kreeg op die manier veel mee over het privéleven van de man die nu wereldfaam verwerft met die andere documentaire, Eric Goode’s Tiger King.

Op enig moment in zijn leven was Joe getrouwd met twee mannen tegelijk: John Finlay en Travis Maldonado, twee mannen die vanaf hun 19e in zijn dierentuin werkten en tijdens hun huwelijk met Joe respectievelijk 31 en 20 jaar oud waren. Volgens Louis zou Joe hem verteld hebben over de trio’s. „Het werkt fantastisch”, zou Joe daarover gezegd hebben.

John is, zoals te zien in de documentaire, momenteel samen met Stormey Sanders. De twee zijn verloofd en hebben samen een kind. Travis is in 2017 overleden; volgens autoriteiten schoot hij zichzelf per ongeluk door het hoofd. Enkele maanden na diens overlijden, is Joe getrouwd met de 22-jarige Dillon Passage, die ook bij Joe bleef na diens arrestatie in 2018. Momenteel zit hij een gevangenisstraf van 22 jaar uit, onder meer voor het inhuren van een huurmoordenaar om zijn rivale Carole Baskin (58) uit te schakelen.

De Britse Theroux, zelf een succesvol documentairemaker, heeft eerder al eens aangegeven dat hij best jaloers is op het succes van Tiger King. „Ik geniet enorm van de serie, het wordt alleen lichtelijk bedorven door een gevoel van jaloezie en het gevoel van een gemiste kans: dat ik niet betrokken ben bij wat een wereldwijde hit blijkt te zijn.” Dat gevoel wordt versterkt doordat hij bij het maken van zíjn documentaire over America’s Most Dangerous Pets, al voelde dat er ’mogelijk een soort langere serie kon worden gemaakt over die wereld’. „Al had ik toen nog geen enkel idee dat Joe zou eindigen in de gevangenis wegens het inhuren van een huurmoordenaar.”