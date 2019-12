Virgil van Dijk neergesabeld door zus Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo was maandagavond de grote afwezige bij de uitreiking van de Ballon d’Or 2019 in Parijs, oftewel de prijs voor de beste voetballer van 2019. Toen Virgil van Dijk in het programma VTBL op RTL7 werd gevraagd wat hij ervan vond dat er dan „in ieder geval een concurrent minder is”, grapte hij: „Was hij een concurrent dan?” Al vervolgde Van Dijk direct met: „Nee, nee, nee. Volgens mij had hij iets anders wat hij kon ophalen vanavond.” Ronaldo won namelijk de prijs voor beste speler van het jaar in Italië.

Maar Ronaldo’s zus Katia Aveiro kon ondanks zijn snelle correctie het grapje duidelijk niet waarderen. Op Instagram plaatst ze een uitgebreide tirade die duidelijk moet maken dat de Oranje-aanvoerder het niet háált bij haar broer: „Waar jij vanavond staat, daar heeft Cristiano al duizend keer gestaan. Wist je, beste Virgil, dat Cristiano drievoudig kampioen is in het land waar jij al jaren en jaren speelt? En jij hebt nog nooit je hand in die prijzenpot mogen steken. Cristiano was zelfs de beste speler én topscorer in het land waar jij speelt, Virgil. En oh ja, hij was nog jonger dan jij toen hij dat deed.”

Kapotgemaakt

Ze is daarmee nog lang niet klaar. „En daarna, beste Virgil, ging Cristiano ergens anders heen. Daar groeide hij uit tot de beste speler die ze daar in hun hele geschiedenis hebben gezien. Dat was Real Madrid. Zegt dat je misschien iets, Virgil? Misschien wel! Want het was die club, met Cristiano, die van jou won in de Champions League-finale. Een prijs die Cristiano al vijf keer op zak heeft, Virgil.”

Virgil van Dijk tijdens het Ballon d'Or Ⓒ Hollandse Hoogte

Ze wrijft hem ook graag nog even hun verlies in de finale van de Nations League vorig jaar juni in. „Toen maakten Cristiano en zijn teamgenoten jouw Oranje kapot in de finale. Was dat moeilijk voor je, Virgil? We hebben medelijden met je. En beste Virgil, in één van jouw beste perioden heeft Cristiano nog steeds meer prijzen gepakt dan jij. Indrukwekkend, niet?”

’Nou Virgil’

Om vervolgens met nog een flinke uithaal te besluiten: „Nou Virgil. Ga maar een paar prijzen winnen die er echt toe doen en dan praten we verder. Als je er wat hebt veroverd, en dan bedoel ik de echt belangrijke, misschien mag je dan aan dezelfde tafel zitten als Cristiano. En Cristiano, voor mij blijf jij de allerbeste speler ter wereld.”

Uiteindelijk won Virgil van Dijk de befaamde Gouden Bal ook niet, maar werd hij tweede, na Lionel Messi. Voorafgaand aan zijn grap had Van Dijk Ronaldo en Messi overigens al zijn respect betuigd, door uit te spreken dat de twee al jarenlang het hoogste niveau aantikken van het betaald voetbal en dat dat het moeilijkste is dat er is.