Nick Nielsen getrouwd

Nick en zijn Joyce trouwden zaterdag in Dongen. Trots postte Nick op Instagram een kiekje van de dag van zijn leven. "Yes we zijn getrouwd! Het was een betoverende dag en een magische avond!"

De presentator ging op kerstavond 2014 op zijn knieën voor Joyce. "Gisteren de vrouw van mijn dromen ten huwelijk gevraagd en ze zei... Ja! Merry Christmas", schreef hij na het heugelijke moment op Twitter.