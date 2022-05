Filmproducenten Peter Five Eight verklaren keuze Kevin Spacey

„Er zijn mensen die willen dat Kevin nooit meer acteert, maar er zijn nog veel meer mensen die wachten op de terugkeer van een acteur waarvan ze al tientallen jaren genieten ”, menen de producenten volgens Variety. „De productie heeft geen kennis van of commentaar op de verschillende beschuldigingen die rondgaan en gelooft dat het een kwestie is voor de rechtbanken om de validiteit daarvan te bepalen. Peter Five Eight is een film voor fans die meer om de kunst geven dan om het schandaal.”

De producenten menen dat het ’jammer’ is dat er steeds meer negatieve publiciteit komt nu Spacey weer aan het werk is, maar vonden dat ook te verwachten. Donderdag werd bekend dat Spacey in Groot-Brittannië is aangeklaagd wegens aanranding. In een van die gevallen gaat het om het „zonder toestemming aanzetten” tot penetratie. Het gaat om incidenten tussen maart 2005 en april 2013, die zich deels zouden hebben afgespeeld in de wijk in Londen waar het Old Vic-theater is gevestigd. Daar was Spacey destijds artistiek directeur.