Melissa schikt in zaak om dood Joan Rivers

"Door deze schikking te accepteren kan ik de juridische kant van mijn moeders dood achter me laten en verzekeren dat degenen die schuldig zijn aan haar dood hun verantwoordelijkheid hebben erkend", zo zei Melissa in een verklaring.

Melissa's juridische team verklaarde blij te zijn dat de zaak is afgesloten en dat 'gepaste compensatie' is betaald, hoewel 'geen enkel bedrag hoog genoeg is om Melissa Rivers en haar zoon Cooper te compenseren voor hun verlies'.

Melissa begon vorig jaar een rechtszaak tegen de privékliniek die volgens haar schuldig was aan nalatigheid. De 81-jarige Joan kreeg daar in 2014 een hartstilstand tijdens een kijkoperatie aan haar stembanden. Een paar dagen later overleed ze aan de complicaties.

Melissa wil zich nu hard maken voor betere veiligheidsvoorschriften in privéklinieken, om 'ervoor te zorgen dat niemand ooit hoeft mee te maken wat mijn moeder, Cooper en ik hebben meegemaakt'.