Whoopi Goldberg improviseert bij The View vanwege schrijversstaking

„Weet je hoe wij het altijd hebben over hoe anders wij zijn dan de meeste andere shows? Nou, zoals je weet, is er een schrijversstaking en dus hebben we geen schrijvers”, zei Goldberg tegen de kijkers. „Dus jullie gaan horen hoe het zou zijn als het allemaal niet gladgestreken is.”

Volgens kijkers werd het programma naarmate de tijd vorderde wat rommeliger en „minder gepolijst” dan anders. Goldberg zou tussen het eerste en het tweede onderwerp van de show aan de uitvoerend producent buiten beeld gevraagd hebben wat het volgende onderwerp ook al weer was. De talkshow zal ook de komende dagen nog doorgaan, is de verwachting.

Werk neergelegd

Scenarioschrijvers in Hollywood hebben sinds dinsdag het werk neergelegd. De vakbond waarin zij verenigd zijn, de Writers Guild of America (WGA), onderhandelde al weken met studio’s en streamingdiensten over de salarissen en voorwaarden, maar kwam niet tot een akkoord. Onderdeel van het eisenpakket van WGA is de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) in de film- en televisiewereld. Een eis is onder meer dat een AI-computer niet kan worden gecrediteerd als tekstschrijver van een scenario. De schrijver moet altijd een persoon zijn, vindt WGA. Daarnaast mag bijvoorbeeld bronmateriaal voor scenario’s ook geen door AI gegenereerde tekst zijn.

De staking kan grote gevolgen hebben voor de Amerikaanse film- en televisiewereld. Verschillende late night talkshows hebben al aangekondigd niet uit te zenden vanwege de staking. De talkshows van Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Stephen Colbert en Seth Meyers gaan vanaf dinsdagavond herhalingen uitzenden, melden bronnen aan The New York Times. Ook de talkshows op HBO, gepresenteerd door John Oliver en Bill Maher, gaan, net als The Daily Show van Comedy Central, in ieder geval dinsdagavond voor herhalingen.