’Coronacrisis verergerde depressies kleinzoon Elvis Presley’

Aan People vertelt Howard: „Hij had depressieve buien, wat tijdens de pandemie steeds serieuzer werd. Alles wat er momenteel in de wereld gaande is, greep hem enorm aan. Het werd hem simpelweg te veel. Ik had gewild er meer voor hem te kunnen zijn.”

Volgens Howard was het dragen van de naam Presley ook niet makkelijk voor Benjamin. „Dat heeft zeker meegespeeld. Het is niet makkelijk om met die druk om te gaan, omdat er min of meer van je verwacht wordt dat je zanger of acteur wordt. Of allebei. Daarom was het goed voor hem om de wereld over te reizen en zijn eigen identiteit te vinden en zijn eigen vrienden te maken. Maar dan nog, je weet niet wat iemand er uiteindelijk toe brengt om er zelf een einde aan te maken.”

Benjamin, die op op 12 juli overleed in Calabasas, Californi, was volgens zijn goede vriend ook écht een vriend. „Hij was er altijd voor iedereen. Als je je even niet oké voelde, was hij degene die een paar weken bij je thuis op de bank kwam slapen om er maar voor te zorgen dat je niet alleen was. Ondanks zijn eigen ’struggles’ deed hij alles voor anderen.”

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn ’Zelfmoord? Praat erover’. Bel 113 of kijk op www.113.nl