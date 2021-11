Queen Elizabeth ontvangt weer bezoek na missen Remembrance Day

Op videobeelden is te zien dat Elizabeth, gekleed in een fleurige bloemetjesjurk, een gesprek aanknoopt met Carter. De koningin, die het op het oog goed lijkt te maken, staat en glimlacht naar de generaal als ze elkaar de hand geven.

De Queen belandde vorige maand plotseling in het ziekenhuis. Volgens het paleis was het voor ’inleidend onderzoek’. Kort daarvoor was een bezoek van de koningin aan Noord-Ierland afgezegd. Het was de eerste ziekenhuisovernachting voor Elizabeth in jaren.

Klimaattop

Artsen adviseerden haar om het enkele weken rustig aan te doen, waardoor ze onder meer de klimaattop in Glasgow miste. Elizabeth ging daarna weer rustig aan het werk met enkele virtuele audiënties. Zondag was ze echter opnieuw afwezig tijdens Remembrance Sunday, ditmaal vanwege rugklachten.

Elizabeth wilde graag bij Remembrance Day zijn. Op die dag worden de gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien herdacht.