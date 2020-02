Artiesten cancellen shows in Japan om coronavirus

Zo hebben onder meer Tom Walker, Mac DeMarco en Ari Lennox hun concert in Japan gecanceld. Pixies en Stormzy zouden het land als onderdeel van een Aziatische tournee ook aandoen, maar hebben besloten de shows uit te stellen.

De Japanse premier Shinzo Abe maakte woensdag bekend per direct alle sport- en culturele evenementen in het land voor twee weken te willen opschorten. „De komende weken zijn extreem belangrijk waar het gaat om het stoppen van de verspreiding van het virus”, zei Abe. „Daarom moeten we voorkomen dat grote mensenmassa’s samen komen.” Concertorganisatoren zouden vooralsnog zelf mogen beslissen of ze concerten door laten gaan of niet.