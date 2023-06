Mission: Impossible 8 krijgt ook last van schrijversstaking

Het is onduidelijk of de vertraging ook gevolgen heeft voor de release van de film, die officieel Mission: Impossible - Dead reckoning part two heet. Het is de bedoeling dat de film in juni 2024 in de bioscopen te zien is. Behalve de schrijversstaking dreigt er nu ook een acteursstaking in Hollywood.

Het is een volgende tegenslag voor de succesvolle serie. Eerder deze maand werd bekend dat veel imaxbioscopen de zevende film, die half juli in première gaat, maar een week gaan draaien vanwege afspraken die gemaakt zijn met regisseur Christopher Nolan over zijn nieuwe film Oppenheimer. Nolan is in Hollywood een van de belangrijkste pleitbezorgers van IMAX en hij heeft zijn nieuwe film ook met speciale camera's gedraaid zodat de beelden op imaxformaat het beste tot hun recht komen.

De ruim 11.000 schrijvers in Hollywood legden anderhalve maand geleden het werk neer omdat gesprekken met studio's en streamers over beter loon zijn stukgelopen. Ook eisen de schrijvers dat studio's onderhandelen over regels met betrekking tot het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het maken van films en series. De staking wordt massaal gesteund door regisseurs en acteurs, en het einde van de werkonderbreking is nog lang niet in zicht. De opnames van veel series en grote films, zoals The last of us en Spider-Man 4, zijn uitgesteld omdat de scripts nu niet worden geleverd.