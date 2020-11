Het zweet brak Hugh Grant letterlijk uit tijdens coronabesmetting

„Het begon als een soort vreemd syndroom waarbij het zweet me uitbrak. Het was een soort poncho van zweet, erg beschamend”, vertelde Grant in The Late Show with Stephen Colbert. „Daarna voelden mijn oogbollen drie keer te groot en had ik het gevoel alsof er een grote man op mijn borst zat, een soort Harvey Weinstein of zo.”

De acteur wist destijds nog niet dat hij was besmet en maakte zich zorgen toen hij ook zijn reukvermogen kwijtraakte. Zo probeerde Grant de geur van bloemen op te snuiven, maar rook hij niets. „En dan word je steeds wanhopiger. Ik ging aan vuilnisbakken ruiken. Je wilt aan de oksels van vreemden ruiken omdat je niets ruikt. Uiteindelijk kwam ik thuis en sprayde ik het luchtje van mijn vrouw Chanel No. 5 in mijn gezicht. Rook niks, maar ik werd wel blind”, grapte Grant.