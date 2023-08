Lassie-acteur allergisch voor... hondenhaar!

Jon tikte tussen 1957 en 1964 bijna de 250 afleveringen van de reeks rond de beroemde hond aan. Voordat het filmen van Lassie begon, werd hem als zevenjarige duidelijk gemaakt dat hij niet aan de staart van het dier mocht trekken, of proberen op zijn rug te gaan zitten. „Lassie was echt mijn beste vriend in die tijd”, blikt Jon terug in Bild. Hij had verschillende collie’s aan zijn zijde, en er waren zelfs stand-ins.

„Die werden gebruikt voor waterscènes. Niet omdat ze bang waren, integendeel. Maar als ze erin sprongen, moest daarna wel snel verder worden gegaan met de opnamen. Het kostte uren om die honden droog te föhnen.”

Jon Provost was in bijna 250 afleveringen van Lassie te zien. Ⓒ Getty Images

Toen de acteur veertien was, verliet hij de serie, omdat hij niet langer een ’kleine jongen’ wilde spelen. Hij heeft nog steeds een hond, maar zeker géén collie. Jon ontwikkelde een allergie voor dierenhaar, schrijft de Duitse krant. Hij kan alleen nog kortharige honden, die hun vacht niet verliezen, verdragen. De inmiddels 73-jarige acteur: „Honden zijn de beste metgezellen in het leven. Dat heb ik van Lassie geleerd toen ik een kleine jongen was.”

In Duitsland is een nieuwe film verschenen rondom Lassie, die volgend jaar naar Nederland komt. Tachtig jaar geleden was het dier voor het eerst op het witte doek te zien, met een hoofdrol voor de destijds tienjarige Elizabeth Taylor.