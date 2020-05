Joke Bruijs miste passie in huwelijk met Gerard Cox

„Onze relatie heeft mijn leven altijd gekleurd, en kleurt mijn leven nog steeds”, vertelde de 68-jarige Bruijs. „Maar we werkten niet als man en vrouw. Wel als hele goede vriendjes.”

Die vriendschap bleek echter niet genoeg voor een huwelijk. „Dat je heel veel van elkaar en heel veel respect voor elkaar hebt, is niet voldoende als de passie er niet is. Zeker als je 36 bent, zoals ik toen, denk je dan toch: we moeten nu uit elkaar. Dat dacht Gerard gelukkig ook, die was het ermee eens. Ik ben heel blij dat we altijd zulke goede vrienden zijn gebleven.”

Het tweetal maakte samen talloze toneel- en tv-producties, zoals de NPO-hit Toen was geluk heel gewoon. In het najaar gaat het tweetal een nieuwe film draaien, Casa Coco. Bruijs speelt een vrouw die na haar pensioen een hotel in Spanje is begonnen en stapelverliefd wordt op een van de gasten (Cox).