Britten in de rij voor Vogue van gasthoofdredacteur Meghan

„Ik wilde een van de eersten zijn en ik was erg enthousiast”, aldus de 29-jarige auotverkoopster Vanessa Forstner tegen persbureau Reuters. Zij was een van de mensen in de rij bij de boekenwinkel in het hartje van Londen. Ook de 55-jarige Sandria Plummer stond daar te wachten. „Het is speciaal dat de hertogin van Sussex de gasthoofdredacteur is. Het is iets unieks om te hebben, een collectors item. Dus ik ben erg blij dat ik twee exemplaren heb.” Ook was zij enthousiast over de diversiteit aan onderwerpen die Meghan aansnijdt in het blad.

Eerder liet Meghan weten de focus van de septembereditie - vaak de meest gelezen editie van het jaar - te willen leggen op de ideeën, organisaties en mensen die een impact hebben op de hedendaagse samenleving. De vrouw van prins Harry koos ervoor om niet zelf de omslag van de Vogue te sieren, maar vijftien prominente vrouwen als de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Arden, bokster Ramla Ali en actrice Salma Hayek op de cover te zetten

In de editie van de hand van Meghan staat onder meer een openhartig gesprek tussen de hertogin en voormalig first lady Michelle Obama en een interview over racisme van haar man met de bekende antropologe Jane Goodall.