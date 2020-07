Meghan: jonge vrouwen moeten zich vaker laten horen

In haar toespraak vroeg Meghan aan haar kijkers om te blijven strijden voor gelijkheid. „Geloven in gelijkheid is niet genoeg. Er is meer nodig dan geloof, we moeten er elke dag voor werken. Ook als het moeilijk is en als andere mensen zich daar ongemakkelijk bij voelen. We moeten van ons laten horen, en spreken voor diegenen die moeite hebben om van zich te laten horen.”

De hertogin van Sussex zei verder dat de vrouwen zich niet moeten laten afschrikken door negatieve reacties. „Er zullen altijd negatieve stemmen zijn, en soms lijken die stemmen pijnlijk luid te zijn. Jullie kunnen en moeten jullie eigen stem gebruiken om dat geluid te verdringen. Want dat is wat die negatieve stemmen zijn - gewoon geluid. Maar jullie stemmen zijn die van waarheid en hoop. En die stemmen kunnen en moeten veel luider klinken.”

Meghan was niet de enige bekendheid die meewerkte aan het evenement. Ook voormalig First Lady Michelle Obama, Hillary Clinton en actrice Priyanka Chopra Jonas droegen hun steentje bij.