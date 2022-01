Ilse DeLange maakt debuut in Duitse talentenshow

„Het is zover, aan het wachten komt een einde. Vandaag start het nieuwe seizoen van DSDS. Jullie kunnen je verheugen op veel talent, spanning, vrijheid en emoties”, schrijft DeLange in het Duits bij een video waarin ze te zien is achter de jurytafel. „Ik ben erg opgewonden en blij dat ik op deze nieuwe en spannende reis kan gaan”, besluit ze haar boodschap. De Duitse zender RTL maakte vorig jaar zomer bekend dat DeLange in jury van de show zou gaan zitten.

DeLange – die in Nederland coach was in verschillende edities van The Voice – timmert de laatste jaren flink aan de weg in Duitsland. In 2020 deed ze bijvoorbeeld al eens mee aan Sing Mein Song, de Duitse versie van Beste zangers, en vorig jaar liet ze haar stijldanskunsten zien als kandidaat in Let’s Dance. Met haar laatste album Changes bereikte ze er in 2020 voor het eerst de albumlijst. De plaat bereikte de 14e plek en stond er 11 weken in.