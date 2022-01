Premium Het beste van De Telegraaf

’Hij had zijn verantwoordelijkheid moeten nemen’ Harde kritiek deskundigen op optreden John de Mol: ’Het ging alleen over hém’

John de Mol tijdens zijn interview met Tim Hofman van het onlineprogramma ’Boos’. Ⓒ BnnVara

Amsterdam - Mediamagnaat John de Mol krijgt van veel kanten harde kritiek op zijn optreden in het onlineprogramma Boos. Meerdere oud-kandidates en medewerkers doen daarin melding van seksueel overschrijdend gedrag rondom The Voice of Holland. Deskundigen zijn het erover eens dat De Mol anders had moeten reageren. „De slachtoffers werden nauwelijks genoemd, het ging enkel en alleen over John de Mol en hoe woedend híj wel niet was.”