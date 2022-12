Premium Het beste van De Telegraaf

Vertrek topvrouw Harry en Meghan wekt argwaan

Slechts enkele dagen voor het uitkomen van de Netflix-documentaire over Harry en Meghan, is de topvrouw van hun media-imperium Archewell opgestapt. Hoewel deze stap volgens een verklaring van de Sussexes gepland was, lijkt er meer aan de hand te zijn. Niet alleen het moment van vertrek is opmerkelijk, Mandana Dayani is bovendien al de zoveelste die kiest voor een toekomst zónder Harry en Meghan...