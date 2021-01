Saved by the Bell-ster Screech ernstig ziek

Een woordvoerder van Diamond laat aan TMZ weten dat de acteur een knobbel in zijn hals voelde. Later in het ziekenhuis, waar de acteur afgelopen weekend is opgenomen, bleek dat de kanker is uitgezaaid naar de rest van zijn lichaam. De artsen zijn direct begonnen met de behandeling.

Diamond is het enige castlid uit de originele serie dat niet te zien is in de reboot van hitserie Saved by the Bell die momenteel in de Verenigde Staten wordt uitgezonden op streamingservice Peacock. Na het einde van de sitcom, en de opvolger The College Years, kreeg de acteur niet veel rollen meer. Wel trad hij sporadisch op als stand-upcomedian.

Celstraf

De acteur bracht in 2009 het boek Behind The Bell uit, waarin hij met verhalen kwam over zaken die achter de schermen van de comedy zouden hebben plaatsgevonden. Hij liet zich daarbij nogal laatdunkend uit over zijn voormalige collega's. Later gaf hij echter toe dat veel van de verhalen niet waar of enorm overdreven waren.

Zes jaar later kreeg hij een celstraf van vier maanden opgelegd voor zijn aandeel in een barruzie waarbij iemand was neergestoken.