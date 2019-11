Rico Verhoeven: ’Docusoap geen platte reality’

In de vijfdelige serie, die maandag van start gaat, wordt vooral ingezoomd op Rico’s voorbereiding op zijn gevecht met Badr Hari eind december. Maar ook zijn gezinsleven staat centraal.„Alles mocht gefilmd worden. We werden overal gevolgd”, vertelt Rico. „Ik ben er heel trots op, vooral de manier waarop het gefilmd is. Het is heel filmisch gemaakt en geen platte reality.”

Een beetje spannend vindt Rico het toch wel dat iedereen straks een kijkje in zijn leven kan nemen. Dat er dan ook snel meningen worden gevormd, daar zit de atleet niet zo mee. „In het kickboksen heeft ook iedereen een mening over je. Of dat nu positief of negatief is, dat is aan hun.”

Wat de kijkcijfers betreft, wil Rico geen voorspellingen doen. „Ik heb geen idee joh, daar heb ik geen verstand van”, lacht hij. „Ik hoop natuurlijk dat het het hartstikke goed gaat doen en dat mensen er enthousiast van worden. Dan zien we het daarna wel.”

De match tussen Rico en Badr Hari vindt plaats op 21 december en is te volgen via Veronica. Alle afleveringen van Rico’s realityserie worden uitgezonden op SBS6.