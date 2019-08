Politie moet actie The Marvelous Mrs. Maisel staken

Streamingservice Amazon riep de dag eerder uit tot Maisel Day, waarbij op allerlei plaatsen in LA producten en diensten te verkrijgen waren voor de gangbare prijzen in de jaren 50, de periode waarin de serie zich afspeelt. De actie was onderdeel van de Emmy-campagne van The Marvelous Mrs. Maisel, dat op 22 september kansmaakt op vijf awards en de week ervoor in aanmerking komt voor nog eens tien Creative Arts Emmy’s.

Inwoners van Los Angeles konden onder meer hun haar laten knippen voor een kwartje, broodjes scoren voor een dollar en voor 51 cent naar de bioscoop. De benzine-actie was echter het populairst in de autostad, waar een gallon normaal tegen de vier dollar kost.